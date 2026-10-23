Europa rallenta con Milano che vira in negativo

Gli investitori restano prudenti

(Teleborsa) - L'Europa rallenta con Milano che vira in negativo in un clima all'insegna della cautela. Gli investitori restano intenti a valutare la sostenibilità degli ingenti investimenti delle aziende in intelligenza artificiale alla luce anche di quanto sta emergendo dalle trimestrali.



Persistono nel contempo i timori di inflazione in scia al rialzo del petrolio con il Brent ai massimi da inizio maggio.



I dati macro

Secondo le stime preliminari di S&P Global, l'indice PMI manifatturiero dell'Eurozona a ottobre è sceso a 52,4 punti, rispetto ai 52,9 punti del mese precedente e alle attese che indicavano un livello di 52,7. Una soglia che si conferma al di sopra del livello critico di 50 punti e che denota una espansione dell'attività. Si indebolisce anche il PMI dei servizi, che scende a 51,7 punti rispetto ai 53 punti precedenti, risultando peggiore dei 52,6 attesi. Di conseguenza, il PMI composito si porta a 51,9 punti dai 53,1 precedenti contro i 52,7 del consensus.



Forex, materie prime e tassi

L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 4.025,4 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,62%.



Retrocede di poco lo spread , che raggiunge quota +125 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,58%.



Gli indici

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte scende dello 0,93%, discesa modesta per Londra , che cede un piccolo -0,6%, e calo deciso per Parigi , che segna un -0,78%.



Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,53%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share , che perde lo 0,56%, scambiando a 50.617 punti.



In rosso il FTSE Italia Mid Cap (-0,73%); sulla parità il FTSE Italia Star (-0,13%).



I migliori e i peggiori a Piazza Affari

Tra i best performers di Milano, in evidenza ENI (+5,15%), in scia agli eccellenti risultati e dopo aver deliberato la distribuzione a dicembre di un dividendo straordinario di 0,46 euro per azione (circa 1,3 miliardi) nonché un ulteriore incremento del 12% del programma di buyback, che sale a 3,8 miliardi.



Tonici anche Tenaris (+2,14%), Saipem (+1,64%) e Buzzi (+1,54%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe , che continua la seduta con -3,08%.



Sotto pressione Moncler , con un forte ribasso del 2,75%.



Soffre STMicroelectronics , che evidenzia una perdita del 2,35%.



Preda dei venditori BPER Banca , con un decremento del 2,30%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Cembre (+2,49%), D'Amico (+1,43%), CIR (+1,37%) e Pharmanutra (+1,28%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo , che continua la seduta con -4,88%.



Sessione nera per De' Longhi , che lascia sul tappeto una perdita del 4,61%.



Si concentrano le vendite su Credem , che soffre un calo del 2,77%.



Vendite su Banco Desio , che registra un ribasso del 2,58%.





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