Borse europee in cauto rialzo con petrolio in discesa
(Teleborsa) - Piazza Affari progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Poco mosso l'S&P-500 che segna a Wall Street un +0,11%. Il petrolio scende dopo le notizie su un possibile accordo Usa-Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, pur restando elevato il rischio geopolitico dopo un attacco missilistico Houthi contro l'Arabia Saudita. Trump e Xi Jinping proseguono intanto i colloqui a Washington, senza ancora annunci di svolta su Iran, commercio e AI.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,139. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 93,9 dollari per barile, in calo dello 0,75%.
Ottimo il livello dello spread, che scende fino a +39 punti base, con un calo di 55 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,02%.
Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,56%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,63%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,62%, portandosi a 54.470 punti.
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Avio (+2,29%), Unicredit (+2,15%), BPER Banca (+2,06%) e Stellantis (+1,74%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia, che ha archiviato la seduta a -2,69%.
Preda dei venditori Tenaris, con un decremento dell'1,89%.
Giornata fiacca per Amplifon, che segna un calo dell'1,25%.
Piccola perdita per ENI, che scambia con un -1,17%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS (+5,51%), Safilo (+3,49%), OVS (+3,40%) e Technoprobe (+2,24%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Ifis, che ha archiviato la seduta a -11,20%.
Si concentrano le vendite su NewPrinces, che soffre un calo del 3,25%.
Vendite su Ferragamo, che registra un ribasso del 2,76%.
Seduta negativa per BFF Bank, che mostra una perdita del 2,56%.
```