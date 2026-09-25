Borse europee in cauto rialzo con petrolio in discesa

(Teleborsa) - Piazza Affari progredisce senza grande slancio, mentre i principali mercati europei perdono qualche posizione. Poco mosso l' S&P-500 che segna a Wall Street un +0,11%. Il petrolio scende dopo le notizie su un possibile accordo Usa-Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz, pur restando elevato il rischio geopolitico dopo un attacco missilistico Houthi contro l'Arabia Saudita. Trump e Xi Jinping proseguono intanto i colloqui a Washington, senza ancora annunci di svolta su Iran, commercio e AI.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,139. L' Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 93,9 dollari per barile, in calo dello 0,75%.



Ottimo il livello dello spread , che scende fino a +39 punti base, con un calo di 55 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,02%.



Tra le principali Borse europee resistente Francoforte , che segna un piccolo aumento dello 0,56%, senza spunti Londra , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi , che segna un quasi nulla di fatto. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,63%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,62%, portandosi a 54.470 punti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Avio (+2,29%), Unicredit (+2,15%), BPER Banca (+2,06%) e Stellantis (+1,74%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Telecom Italia , che ha archiviato la seduta a -2,69%.



Preda dei venditori Tenaris , con un decremento dell'1,89%.



Giornata fiacca per Amplifon , che segna un calo dell'1,25%.



Piccola perdita per ENI , che scambia con un -1,17%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, GVS (+5,51%), Safilo (+3,49%), OVS (+3,40%) e Technoprobe (+2,24%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Ifis , che ha archiviato la seduta a -11,20%.



Si concentrano le vendite su NewPrinces , che soffre un calo del 3,25%.



Vendite su Ferragamo , che registra un ribasso del 2,76%.



Seduta negativa per BFF Bank , che mostra una perdita del 2,56%.

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