Computacenter scivola in fondo al mercato di Londra

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , che mostra un -4,6%.



La tendenza ad una settimana di Computacenter è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società britannica di tecnologia e servizi informatici , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 45,32 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 47,56 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 44,56.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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