Londra: scambi al rialzo per Computacenter

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , che lievita del 2,02%.



La tendenza ad una settimana di Computacenter è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società britannica di tecnologia e servizi informatici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 49,69 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50,84. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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