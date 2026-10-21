Milano 11:08
49.161 +0,18%
Nasdaq 20-ott
29.490 0,00%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 11:08
10.723 -0,09%
Francoforte 11:09
25.361 +0,22%

Londra: scambi al rialzo per Computacenter

Migliori e peggiori
Londra: scambi al rialzo per Computacenter
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, che lievita del 2,02%.

La tendenza ad una settimana di Computacenter è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società britannica di tecnologia e servizi informatici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 49,69 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50,84. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```