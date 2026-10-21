Londra: scambi al rialzo per Computacenter
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, che lievita del 2,02%.
La tendenza ad una settimana di Computacenter è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della società britannica di tecnologia e servizi informatici segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 49,69 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 50,84. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 48,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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