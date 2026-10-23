Festa del Cinema di Roma: a Vialina Lemann "Filming Italy Women Power Award"

(Teleborsa) - In occasione della XVI edizione del Charity Event, organizzato da Agnus Dei di Tiziana Rocca in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma e Sala Grande, Vialina Lemann, top model internazionale di origini uzbeke, ha ricevuto il Filming Italy Women Power Award.



Accanto al percorso professionale, Lemann promuove una visione dell’empowerment femminile fondata sulla consapevolezza di sé, sulla libertà di pensiero e sulla possibilità per ogni donna di definire autonomamente la propria identità e il proprio percorso. Attraverso la propria storia personale e la sua presenza sulla scena internazionale, sostiene il valore dell’indipendenza, dell’autenticità e della valorizzazione delle proprie origini, incoraggiando le donne a riconoscere la propria forza e a esprimere liberamente il proprio potenziale.



Ex ginnasta ritmica, Vialina ha iniziato la propria carriera nella moda in Kazakhstan, per poi affermarsi sulle passerelle internazionali tra Milano, Parigi e Cannes. Fiera delle proprie origini e riconosciuta per la sua autenticità, rappresenta una nuova generazione di donne che coniuga determinazione, eleganza e apertura culturale.



In occasione dell'evento, dedicato al sostegno dei diritti delle donne e delle ragazze afghane, Vialina ha inoltre effettuato una donazione a favore di WeWorld, organizzazione non governativa impegnata da oltre cinquant'anni nella difesa dei diritti di donne e bambini e nella lotta alle disuguaglianze.



Il riconoscimento - si legge - valorizza un percorso professionale internazionale e una visione della femminilità fondata su consapevolezza, autonomia e libertà.

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