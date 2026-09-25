“NON OGGI”, il corto di Sergio Castellitto alla Festa del Cinema di Roma

(Teleborsa) - Sarà presentato il 22 ottobre, nell’ambito del programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Altri Eventi, "NON OGGI", il corto d’autore diretto e interpretato da Sergio Castellitto e realizzato con Philip Morris Italia.



Prodotto da DUDE, il progetto racconta attraverso il linguaggio del cinema un futuro in cui le sigarette appartengono al passato, ispirandosi ai processi di trasformazione e innovazione in corso nel settore del tabacco. L’opera non presenta prodotti né ha finalità commerciali, ma affronta il tema attraverso una narrazione che intreccia memoria, cambiamento e relazioni umane.



Roma, in un futuro non troppo lontano. Il giorno del suo settantesimo compleanno, Carlo viene accompagnato dalla nipote Lulù al "Museo dei ricordi smarriti", un luogo che espone oggetti quotidiani del passato ormai obsoleti. Tra ricordi e flashback della sua giovinezza, Carlo scopre che gli oggetti esposti appartengono proprio alla sua storia e che la mostra è stata ideata da Luisa, ormai scomparsa da qualche anno, come ultimo regalo e sorpresa per lui.



Nel cast, oltre a Sergio Castellitto, figurano Elena Funari, Emma Beonio Brocchieri e Davide Iachini.

Condividi

```