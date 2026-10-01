Francoforte: andamento negativo per Merck KGaA

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia farmaceutica tedesca , con un ribasso dell'1,92%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Merck KGaA rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della società chimico-farmaceutica sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 137,1 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 134,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 139,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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