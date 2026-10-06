Merck KGaA, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia farmaceutica tedesca , che tratta in rialzo del 3,86%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck KGaA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimico-farmaceutica rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Merck KGaA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 142,3 Euro con primo supporto visto a 139,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 137,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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