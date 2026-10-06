Merck KGaA, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia farmaceutica tedesca, che tratta in rialzo del 3,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Merck KGaA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società chimico-farmaceutica rispetto all'indice.
Le implicazioni di medio periodo di Merck KGaA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 142,3 Euro con primo supporto visto a 139,4. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 137,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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