Francoforte: scambi negativi per Wacker Chemie
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo del produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche evidenzia un declino dei corsi verso area 80,42 Euro con prima area di resistenza vista a 81,72. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 79,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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