Francoforte: scambi negativi per Wacker Chemie

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri , in flessione del 2,06% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Wacker Chemie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo del produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche evidenzia un declino dei corsi verso area 80,42 Euro con prima area di resistenza vista a 81,72. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 79,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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