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Francoforte: prevalgono le vendite su Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: prevalgono le vendite su Wacker Chemie
Si muove in perdita il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,33% sui valori precedenti.
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