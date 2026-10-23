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Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Wacker Chemie
Composto ribasso per il gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri, in flessione del 2,06% sui valori precedenti.
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