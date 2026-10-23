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Giappone, Prezzi consumo (YoY) in settembre
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23 ottobre 2026 - 07.00
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Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +2,1%
, in aumento rispetto al precedente +1,9%.
(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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