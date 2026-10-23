Milano 9:01
48.597 +0,44%
Nasdaq 22-ott
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Dow Jones 22-ott
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Londra 9:01
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Giappone, Prezzi consumo (YoY) in settembre

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Giappone, Prezzi consumo (YoY) in settembre
Giappone, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) +2,1%, in aumento rispetto al precedente +1,9%.

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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