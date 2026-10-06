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Londra: brillante l'andamento di Croda International

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Croda International
Bene la società chimica inglese, con un rialzo del 2,64%.
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