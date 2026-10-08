Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Quadro rialzista per Shell

Finanza
Quadro rialzista per Shell
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Seduta in ribasso per il distributore di petrolio e gas naturale, parte del FTSE 100, che porta a casa un decremento dello 0,08%, ma che mostra un quadro tecnico di medio periodo positivo.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 36,48 sterline, con stop loss individuato a quota 34,5 pounds, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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