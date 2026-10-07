Pesca, Lollobrigida: "Con la Cambiale Azzurra 10 milioni per la liquidità delle imprese"

(Teleborsa) - "Grazie a la Cambiale Azzurra, un intervento che abbiamo previsto in queste ore, garantiremo liquidità alle imprese di pesca e acquacoltura. Con un investimento di 10 milioni di euro chi verrà ammesso potrá accedere a finanziamenti fino a 20.000 euro, per un massimo di 60.000 euro per imprese o cooperative armatoriali con più imbarcazioni. Il finanziamento, a tasso zero, avrà una durata di 5 anni e si comincerà a rimborsare il capitale dopo 2 anni. Le imprese potranno presentare le domande online sul portale dedicato di ISMEA dalle ore 12:00 del 13 ottobre alle ore 12:00 del 30 ottobre". A dirlo il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.



"Questo provvedimento - prosegue - rappresenta un altro tassello del lavoro che stiamo portando avanti per sostenere la pesca italiana: più liquidità, più strumenti, più sostegno alle imprese. Abbiamo scelto di stare dalla parte di chi pesca, produce e crea lavoro, e continuiamo a farlo con tutti gli strumenti necessari, uno dopo l’altro.



In una fase così difficile il nostro obiettivo è uno solo, vale a dire mettere i pescatori nella condizione di continuare a lavorare, a produrre reddito e a guardare al futuro con più certezze, per garantire quel ricambio generazionale fondamentale e tutelare la sovranità alimentare italiana ed europea".

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