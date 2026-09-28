PAC post 2027, verso accordo su regolamento: a che punto siamo?

(Teleborsa) - Il Consiglio ha fatto il punto sui progressi compiuti finora in merito al regolamento sulla PAC post-2027 e ha fornito ulteriori orientamenti politici sulle questioni ancora in sospeso. La presidenza irlandese mira a far progredire i lavori sulla proposta, con l'obiettivo di raggiungere un approccio generale parziale (PGA) in occasione della riunione del Consiglio AGRIFISH del 26-27 ottobre 2026.



"La discussione odierna ci ha avvicinato ulteriormente all'adozione di una PAC adeguata al futuro. Gli agricoltori hanno bisogno di una politica che garantisca stabilità e un reddito equo, offrendo loro al contempo la flessibilità e il supporto necessari per affrontare le sfide future. Abbiamo fornito chiare indicazioni politiche sulle questioni ancora aperte e continueremo a lavorare intensamente per trovare un terreno comune e presentare un orientamento generale parziale del Consiglio a ottobre", ha detto Martin Heydon - Ministro dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e degli Affari Marittimi dell'Irlanda.



I ministri hanno accolto con favore i progressi compiuti finora, in particolare il maggiore equilibrio tra le norme comuni dell'UE e la flessibilità necessaria per affrontare le diverse circostanze nazionali. Nel complesso, hanno condiviso la determinazione della presidenza irlandese a far progredire rapidamente i lavori verso il raggiungimento di una posizione parziale in seno al Consiglio. Allo stesso tempo, hanno chiesto norme semplificate per alleggerire l'onere amministrativo sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali, nonché una maggiore flessibilità per le disposizioni relative alla degressività dei pagamenti diretti e al tetto massimo di spesa, questioni che vengono affrontate nel contesto del quadro negoziale del quadro finanziario pluriennale. Diversi ministri hanno inoltre richiesto ulteriori approfondimenti sulle definizioni di "agricoltore" e "agricoltore attivo", nonché chiarimenti in merito alla transizione tra l'attuale bilancio a lungo termine dell'UE e il nuovo periodo.



Nel complesso, la discussione - riferisce Bruxelles - ha fornito un orientamento politico per la prossima fase dei negoziati, e il lavoro tecnico proseguirà su questa base.

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