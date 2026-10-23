Parigi: andamento negativo per Renault
(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica francese, che passa di mano con un calo del 2,25%.
Il movimento di Renault, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Renault segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25,84 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26,36. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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