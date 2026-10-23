Parigi: andamento negativo per Renault

(Teleborsa) - Sottotono la casa automobilistica francese , che passa di mano con un calo del 2,25%.



Il movimento di Renault , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di Renault segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25,84 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26,36. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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