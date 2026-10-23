Milano 13:17
48.203 -0,37%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
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Londra 13:16
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Francoforte 13:16
25.188 -0,73%

Parigi: scambi negativi per Hermes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Hermes
Composto ribasso per la maison di moda francese, in flessione del 2,87% sui valori precedenti.
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