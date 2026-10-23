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Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Pesante sul mercato di Eurozona l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
L'Indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica crolla dell'1,65%, scendendo fino a 1.561,78 punti.
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