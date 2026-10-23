Tono rialzista per Games Workshop
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Sottotono la società inglese che produce figurine e giochi, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che chiude la seduta con un calo dell'1,18%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 167,5 sterline, con stop loss calcolato a quota 159 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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