Tono rialzista per Games Workshop

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Sottotono la società inglese che produce figurine e giochi , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , che chiude la seduta con un calo dell'1,18%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 167,5 sterline, con stop loss calcolato a quota 159 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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