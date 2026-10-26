Milano 15:24
49.126 +1,17%
Nasdaq 15:24
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Dow Jones 15:24
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Londra 15:24
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Francoforte 15:24
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 ottobre

Debole la giornata per il maggiore indice americano, che porta a casa un calo dello 0,52%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7.579,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7.712,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7.534,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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