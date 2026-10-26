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Madrid: andamento sostenuto per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: andamento sostenuto per IAG
Rialzo marcato per International Airlines Group, che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.
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