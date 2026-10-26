Milano rimane ben intonata con il resto dell'Europa

Il calo del petrolio e le speranze sul fronte geopolitico continuano a sostenere il clima di fiducia

(Teleborsa) - Milano prosegue in denaro con gli altri principali listini europei.



A consolidare il clima di fiducia è ancora l'andamento del petrolio che scende dopo aver raggiunto la scorsa settimana i massimi degli ultimi sei mesi. Il calo riflette la speranza di una riduzione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, dopo che domenica alcuni mediatori del Qatar si sono recati a Teheran nell'ambito di un tentativo - coordinato con gli Stati Uniti - di allentare le tensioni regionali. Trump ha dichiarato che è "giunto il momento di decidere" se concludere un accordo con Teheran o riprendere gli attacchi.



Parallelamente, cresce l'attesa per gli importanti appuntamenti dei prossimi giorni: mercoledì sarà la volta della Federal Reserve, giovedì della BCE e venerdì della Banca del Giappone: in tutti e tre i casi, il mercato prevede che i tassi rimarranno invariati, in attesa di una possibile ripresa dei rialzi nel corso dell'anno. Guardando ai risultati societari in uscita, l'AI trade affronterà un'altra prova importante, in vista dei conti di Microsoft , Alphabet e Amazon , insieme alle asiatiche SK Hynix e Samsung Electronics.



Forex, materie prime e tassi

Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,119. Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,56%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 101,3 dollari per barile, in netto calo dell'1,96%.



In forte calo lo spread , che raggiunge +114 punti base (-12 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,51%.



Gli indici

Tra le principali Borse europee andamento positivo per Francoforte , che avanza di un discreto +1,03%, guadagno moderato per Londra , che avanza dello 0,50%, e ben comprata Parigi , che segna un forte rialzo dello 0,92%.



Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 49.093 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share , che continua la giornata in aumento dell'1,17% rispetto alla chiusura precedente.



In netto miglioramento il FTSE Italia Mid Cap (+1,89%); con analoga direzione, balza in alto il FTSE Italia Star (+1,51%).



I migliori e i peggiori a Piazza Affari

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Technoprobe , che vanta un incisivo incremento del 5,15%.



In primo piano Avio , che mostra un forte aumento del 4,83%, promossa da Berenberg che ne ha alzato il rating a "Buy" e il target price a 39 euro.



Decolla Prysmian , con un importante progresso del 3,91%, dopo che Citigroup ne ha ripreso la copertura con rating Buy e target price a 136 euro.



Fineco avanza del 2,54%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su ENI , che continua la seduta con -3,00%.



Calo deciso per Telecom Italia , che segna un -2,53%.



Contrazione moderata per Recordati , che soffre un calo dell'1,49%.



Sottotono Lottomatica che mostra una limatura dell'1,03%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, GVS (+7,79%), BF (+6,76%), Maire (+4,63%) e Ferragamo (+4,36%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank , che ottiene -2,04%.



Deludente NewPrinces , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Garofalo Health Care , che mostra un piccolo decremento dell'1,12%.

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