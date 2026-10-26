Milano 15:35
49.132 +1,18%
Nasdaq 15:35
29.160 +0,70%
Dow Jones 15:35
52.530 +0,60%
Londra 15:35
10.767 +0,72%
Francoforte 15:35
25.489 +1,22%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Automobiles & Parts
In rialzo l'indice europeo del settore auto e ricambi, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 409,98 punti.
Condividi
```