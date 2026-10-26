Francoforte: andamento sostenuto per KION Group
(Teleborsa) - Bene il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino, con un rialzo del 3,12%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a KION Group rispetto all'indice di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società di soluzioni per la catena di approvvigionamento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 33,42 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 34,41 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 32,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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