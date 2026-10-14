Francoforte: andamento rialzista per KION Group

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di carrelli elevatori e attrezzature da magazzino , che guadagna bene, con una variazione del 3,09%.



Lo scenario su base settimanale di KION Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo della società di soluzioni per la catena di approvvigionamento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 36,91 Euro. Supporto visto a quota 32,85. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 40,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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