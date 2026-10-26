Francoforte: brillante l'andamento di Krones

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che tratta in utile dell'1,81% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Krones evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Krones rispetto all'indice.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 113,3 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 110,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 108,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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