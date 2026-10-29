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Francoforte: exploit di AIXTRON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: exploit di AIXTRON
Brillante rialzo per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,91%.
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