Francoforte: in calo Krones

(Teleborsa) - Pressione sul primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che tratta con una perdita del 2,48%.



Lo scenario su base settimanale di Krones rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di breve periodo di Krones evidenzia un declino dei corsi verso area 101,8 Euro con prima area di resistenza vista a 103,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 101,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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