Francoforte: nuovo spunto rialzista per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio , che guadagna bene, con una variazione del 3,15%.



La tendenza ad una settimana di ThyssenKrupp è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13,07 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,34. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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