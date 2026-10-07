Francoforte: andamento negativo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di acciaio, che tratta con una perdita del 2,53%.
Lo scenario su base settimanale di ThyssenKrupp rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13,3 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,93. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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