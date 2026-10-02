Francoforte: balza in avanti ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di acciaio , che tratta in utile del 3,48% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 13,98 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14,33. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 13,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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