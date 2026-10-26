"Insieme per gli altri" richiama 1.500 volontari: una rete contro la povertà alimentare

Il programma è stato esteso e tocca 24 città italiane, coinvolgendo numerosi Enti del Terzo settore

(Teleborsa) - E' record di partecipazione per "Insieme per gli altri", il programma di volontariato aziendale promosso da Fondazione Snam ETS e Fondazione Azione Contro la Fame, che ha visto la partecipazione di 1.500 volontari. L'ultima edizione dell'iniziativa contro la povertà alimentare, rivolta a dipendenti, colleghi in pensione e fornitori di Snam, ha visto crescere l'adesione del 24% rispetto allo scorso anno e oltre cinque volte rispetto alla prima edizione del 2022.



La quinta edizione del programma "Insieme per gli altri" ha ampliato la propria presenza da 7 a 24 città italiane, consolidando una rete nazionale di volontari, enti non profit e territori e diventando un appuntamento consolidato per le persone di Snam. Nell'ultima iniziativa sono stati coinvolti 47 enti ospitanti e promosse 252 attività di volontariato, in crescita del 72% rispetto al 2025.



"La crescita registrata in questi cinque anni testimonia quanto la responsabilità e l’attenzione verso gli altri siano valori condivisi da Snam e dalle sue persone, che scelgono di tradurli in un impegno diretto", ha affermato Alessandro Zehentner, Presidente di Fondazione Snam ETS, aggiungendo "la partecipazione sempre più ampia dei nostri volontari è la miglior risposta ai bisogni dei territori, anche grazie alla collaborazione con gli enti del Terzo Settore, che rende la nostra rete di iniziative ogni anno più ampia, solida e diffusa".



Nelle cinque edizioni sono stati raggiunti oltre 273.000 beneficiari, movimentati quasi 500.000 chilogrammi di cibo e generate più di 15.000 ore di volontariato. Una partecipazione sempre più ampia e capillare, che testimonia la volontà della comunità Snam di tradurre responsabilità e valori comuni in un impegno concreto a favore dei territori.



L'impegno della Fondazione Snam in quest'ambito risponde ad una sfida sociale particolarmente urgente: secondo i più recenti dati ISTAT, nel 2025 oltre 2,1 milioni di famiglie, pari all’8% del totale, si trovavano in condizione di povertà assoluta, per un totale di oltre 5,4 milioni di persone, il 9,3% della popolazione residente.

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