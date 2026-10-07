FiberCop, Potito: "Stiamo creando una cultura del volontariato"

(Teleborsa) - "In FiberCop la visione aziendale si intreccia con l’iniziativa individuale, rendendo l’impegno verso la società concreto, condiviso e accessibile a tutti. D’altronde, uno dei valori di FiberCop è proprio #prendersicura. Un principio che richiama l'idea che la crescita di una comunità dipenda dalla capacità di ciascuno di sentirsi responsabile anche del benessere degli altri. È da questa convinzione che è nato il nostro programma di volontariato d'impresa", ha dichiarato Ilaria Potito, Responsabile ESG Impact Management & Projects FiberCop, intervenuta al panel "Volontariato aziendale, creare valore per la comunità" che si è svolto oggi nell’ambito del Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale presso l'Università Bocconi di Milano.





"Il 2026 è l’anno della sperimentazione e i processi avviati sono sempre in aggiornamento – ha proseguito Potito –. A oggi, il contributo di volontarie e volontari ha raggiunto complessivamente 1.200 ore e, in questo momento abbiamo aperto ulteriori opportunità di partecipazione in 12 città a supporto di iniziative volte al contrasto della povertà educativa, fragilità sociali ed emarginazione. Stiamo creando una cultura del volontariato al fine di inserirlo in una strategia di medio-lungo termine insieme alle realtà del territorio. I dati emersi sono soddisfacenti e il volontariato d’impresa si è rivelato anche un potente strumento di conoscenza tra colleghi".

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