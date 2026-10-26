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Londra: brillante l'andamento di Antofagasta

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Antofagasta
Apprezzabile rialzo per la compagnia mineraria, in guadagno del 3,31% sui valori precedenti.
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