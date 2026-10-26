Londra: in bella mostra Computacenter

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , che tratta in rialzo del 6,71%.



Lo scenario su base settimanale di Computacenter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società britannica di tecnologia e servizi informatici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 46,71 sterline con tetto rappresentato dall'area 50,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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