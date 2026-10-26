Londra: in bella mostra Computacenter
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, che tratta in rialzo del 6,71%.
Lo scenario su base settimanale di Computacenter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società britannica di tecnologia e servizi informatici suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 46,71 sterline con tetto rappresentato dall'area 50,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 44,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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