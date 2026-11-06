Londra: giornata depressa per Experian
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che presenta una flessione del 2,62% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Experian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Experian rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 30,72 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 30,35. L'equilibrata forza rialzista di Experian è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 31,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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