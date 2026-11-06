Londra: giornata depressa per Experian

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , che presenta una flessione del 2,62% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Experian evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Experian rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 30,72 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 30,35. L'equilibrata forza rialzista di Experian è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 31,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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