Londra: positiva la giornata per Experian
(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che lievita del 2,73%.
L'andamento di Experian nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Experian. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30,3 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 29,78. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 29,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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