Londra: positiva la giornata per Experian

(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , che lievita del 2,73%.



L'andamento di Experian nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Experian . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30,3 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 29,78. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 29,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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