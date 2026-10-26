Londra: positiva la giornata per 3i Group

(Teleborsa) - Bene la società d'investimenti con sede a Londra , con un rialzo del 2,64%.



Lo scenario su base settimanale di 3i Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di 3i Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,36 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24,06. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 23,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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