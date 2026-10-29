Londra: risultato positivo per 3i Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società d'investimenti con sede a Londra, che avanza bene del 2,29%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3i Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso 3i Group rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo di 3i Group ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 24,27 sterline. Primo supporto individuato a 23,75. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 24,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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