Milano 12:18
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Nasdaq 29-ott
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Dow Jones 29-ott
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Londra 12:18
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Londra: su di giri BT Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: su di giri BT Group
Effervescente il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,37%.
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