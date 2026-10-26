Madrid: andamento rialzista per ACS

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Actividades de Construccion y Servicios , con una variazione percentuale del 2,68%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che la società di costruzioni spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,11%, rispetto a -1,73% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Analizzando lo scenario di ACS si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 88,7 Euro. Prima resistenza a 90,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 87,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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