Madrid: positiva la giornata per ACS

(Teleborsa) - Scambia in profit Actividades de Construccion y Servicios , che lievita del 2,23%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società di costruzioni spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 93,48 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 94,43. Il peggioramento di ACS è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 92,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```