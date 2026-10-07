Madrid: rosso per ACS
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Actividades de Construccion y Servicios, con una flessione dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che la società di costruzioni spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,06%, rispetto a -1,9% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Lo scenario di medio periodo di ACS ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 95,25 Euro. Supporto a 93,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 96,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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