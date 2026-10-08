Madrid: giornata depressa per ACS

(Teleborsa) - Pressione su Actividades de Construccion y Servicios , che tratta con una perdita del 2,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di costruzioni spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ACS , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 90,48 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 91,93. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 89,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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