Madrid: giornata depressa per ACS
(Teleborsa) - Pressione su Actividades de Construccion y Servicios, che tratta con una perdita del 2,04%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di costruzioni spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ACS, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 90,48 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 91,93. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 89,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```