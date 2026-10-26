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Madrid: in calo MAPFRE

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: in calo MAPFRE
Seduta in ribasso per la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che mostra un decremento del 2,41%.
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