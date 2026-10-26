Madrid: andamento negativo per MAPFRE
(Teleborsa) - Retrocede la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, con un ribasso del 2,55%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento della società che opera nel settore delle assicurazioni subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo di MAPFRE sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 4,307 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 4,245. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 4,369.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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