Madrid: giornata depressa per MAPFRE

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola che opera nel mercato assicurativo , che tratta con una perdita del 2,58%.



La tendenza ad una settimana della società che opera nel settore delle assicurazioni è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario di MAPFRE si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,178 Euro. Prima resistenza a 4,296. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,132.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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