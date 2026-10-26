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Madrid: profondo rosso per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: profondo rosso per Banco Santander
Ribasso per la banca spagnola, che tratta in perdita del 5,39% sui valori precedenti.
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