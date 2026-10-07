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Madrid: rosso per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Banco Santander
Retrocede la banca spagnola, con un ribasso del 3,19%.
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